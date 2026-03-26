Le forze di polizia hanno eseguito perquisizioni a Viterbo, Montefiascone e Soriano nel Cimino in seguito alla comparsa di una scritta anarchica dedicata a due militanti deceduti. Sono stati emessi anche divieti di manifestazione nelle zone interessate. L’attività rientra nelle indagini avviate dopo il ritrovamento della scritta, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Le indagini della Digos hanno portato a perquisizioni a Viterbo, Montefiascone e Soriano nel Cimino dopo la comparsa di una scritta anarchica in memoria dei due militanti morti. Il questore di Roma ha vietato un presidio previsto per domenica 29 marzo in via Lemonia, motivando il divieto con la necessità di tutelare l’integrità del luogo dell’esplosione. L’evento scatenante è stata la morte di Sara e Sandro, avvenuta il 18 marzo nel casale di via delle Capannelle a causa dell’esplosione di un ordigno artigianale che stavano assemblando. La reazione immediata degli ambienti libertari è stata tracciare sul muro di un parcheggio condominiale nel quartiere Carmine di Viterbo la frase Sara e Sandro vivono nelle nostre lotte accompagnata dal simbolo della ‘A’ cerchiata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Digos in azione: perquisizioni e divieto dopo la morte

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