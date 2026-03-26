Diglio | Grazie a NdC e al leader Mastella | presidenza Taburno è stato risultato importante

La presidenza della Comunità montana del Taburno è stata assegnata, con dichiarazioni di gratitudine rivolte all'associazione e al leader locale. La figura incaricata ha definito questa nomina come un risultato di rilievo, sottolineando l'importanza del ruolo ricoperto. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un breve comunicato, nel quale si evidenzia il senso di responsabilità e il valore dell'incarico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La presidenza della Comunità montana del Taburno è un grande onore e privilegio. E’ arrivata al termine di una fase complessa, con tratti aspri che ora si è chiusa con la maturità istituzionale di tutti. Per questo risultato desidero ringraziare il mio partito, Noi di Centro, a partire dal leader Clemente Mastella. Ringrazio il consigliere regionale Pellegrino Mastella, tutti i sindaci, gli amministratori e gli amici che mi hanno sostenuto in una battaglia politica che è stata ostica ma che è stata coronata dal risultato democraticamente più giusto. Ora tutti al lavoro nell’unico interesse dell’Ente montano”, lo scrive in una nota il neo presidente Stefano Diglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Diglio: “Grazie a NdC e al leader Mastella: presidenza Taburno è stato risultato importante” Articoli correlati Mastella (NdC): “Ottenuto seggio al Consiglio provinciale di Avellino, risultato importante”Tempo di lettura: < 1 minuto“Con l’elezione di Katia Renzulli, cui faccio i migliori auguri di in bocca al lupo, Noi di Centro ha una rappresentanza... Comunità Montana del Taburno, Diglio eletto presidente. NdC: “Ora Ente merita serenità istituzionale”Tempo di lettura: < 1 minutoStefano Diglio, vicesindaco di Arpaia, è stato eletto presidente della Comunità montana del Taburno. Tutti gli aggiornamenti su Diglio Grazie a NdC e al leader... Comunità montana del Taburno, Diglio eletto presidenteNdC: Ora Ente merita serenità istituzionale, al lavoro ... msn.com Comunità Montana del Taburno, NdC: ‘Tar ci ha dato ragione in toto. Ora il Consiglio per ristabilire le regole democratiche’La sfiducia costruttiva con cui Stefano Diglio è stato designato quale presidente della Comunità del Taburno è atto pienamente legittimo sotto il profilo amministrativo. La via giudiziaria con la qua ... ntr24.tv