Difesa planetaria l'astrofisico Gianluca Masi | L'approccio da Armageddon contro gli asteroidi è tramontato

Gli scienziati considerano probabile che un impatto con un asteroide possa verificarsi in futuro, piuttosto che essere un evento improbabile. In relazione alla difesa planetaria, l'astrofisico Gianluca Masi ha dichiarato che l'approccio basato su scenari di tipo

Essere colpiti da un asteroide non è questione di se, ma di quando per gli scienziati. Fanpage.it ha contattato l'astrofisico Gianluca Masi per capire a che punto siamo con la difesa planetaria e quando saremo pronti a proteggerci. "L'approccio da film come Armageddon è tramontato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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