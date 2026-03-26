Diciassettenne aggredito fuori da scuola a Faenza

Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito fuori da una scuola a Faenza. L'episodio è avvenuto durante l'orario di uscita e ha coinvolto più persone. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali motivazioni dell’aggressione o sulle condizioni del ragazzo.

Impegnati da tempo in una campagna di prevenzione per contrastare la violenza tra minorenni nei pressi degli istituti scolastici, i carabinieri del Radiomobile manfredo hanno denunciato a piede libero uno studente 16enne di origine straniera accusato di avere aggredito fuori da un istituto di Faenza un altro studente: un 17enne anche lui di origine straniera. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto è accaduto lunedì scorso quando il 16enne, all’uscita dalla scuola dopo il termine delle lezioni, ha colpito il 17enne al culmine di una lite scaturita da futili motivi e gli ha procurato alcune lesioni giudicate guaribili in almeno 7 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diciassettenne aggredito fuori da scuola a Faenza Articoli correlati Piazza Bologna, studente di 13 anni aggredito fuori da scuola. Il padre: «Colpito senza motivo, nessuno ha aiutato»Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi scuote il quartiere Nomentano, a Roma. Diciassettenne aggredito a Vasto: è stato operato alla mandibolaUn diciassettenne di Vasto, aggredito e picchiato al volto sabato notte, è stato operato oggi, 13 gennaio. Approfondimenti e contenuti su Diciassettenne aggredito Discussioni sull' argomento Diciassettenne aggredito fuori da scuola a Faenza; Sesto San Giovanni, ragazzino accoltellato fuori dalla scuola De Nicola: i tre aggressori hanno sbagliato persona; Violenta aggressione fuori da scuola, studente ferito: denunciato un ragazzo; L'appuntamento per la droga finisce a coltellate: le bugie delle vittime e l'arresto per tentato omicidio. Diciassettenne aggredito fuori da scuola a FaenzaI carabinieri intervengono subito e denunciano studente 16enne per lesioni. Prognosi 7 giorni. La Lega: Non è un caso isolato, fallimento di chi amministra. msn.com Violenza gratuita in strada: diciassettenne aggredito davanti alla madre in provincia di Latina - facebook.com facebook