Diamond Painting Grandi Dimensioni 100x60cm 5D Diamond Painting Adulti Uccello Kit Completo Strass Crystal Art Idee Regalo Donna Quadri Diamantati Per Soggiorno Camera Animale 5 5 Pezzi 0b-932 – idea regalo inter

Un nuovo set di diamond painting di grandi dimensioni, con un motivo di un uccello, è stato messo in vendita. Il kit completo include strass e materiali per creare un quadro diamantato di 100x60cm, pensato per adulti. Sono disponibili cinque pezzi diversi, ideali come regalo per appassionati di artigianato o arredamento. La proposta si rivolge anche a chi cerca idee regalo per tifosi e appassionati di arte e decorazioni.

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