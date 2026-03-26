Dialisi Progetto Reggio | Bisogna muoversi subito per coprire gli organici della sanità pubblica

Una recente richiesta di sicurezza ha sollevato una questione riguardante le condizioni di lavoro e la copertura degli organici nel settore della sanità pubblica, in particolare nei servizi di dialisi. La situazione ha portato all’attenzione l’esigenza di interventi immediati per garantire la continuità delle prestazioni e la tutela dei pazienti coinvolti. La problematica è stata affrontata nel contesto di un progetto locale dedicato alla salute pubblica.

Il movimento per Anna Nucera sindaca in una nota afferma che "si può fare fronte all’emergenza anche attraverso la rimodulazione del personale" Esplode una questione sanitaria per la richiesta di sicurezza nella prestazione per molti pazienti dializzati. "È evidente che il servizio presso le strutture pubbliche va potenziato visto che, purtroppo, il ricorso alla dialisi cresce corposamente. Il Grande ospedale metropolitano e le strutture dell'Asp hanno difficoltà a rispondere alla richiesta crescente di cure appropriate. Logica vorrebbe che si destinassero più posti letto e un numero adeguato di personale per soddisfare le necessità di pezzi di comunità sofferente". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Dialisi, Progetto Reggio: "Bisogna muoversi subito per coprire gli organici della sanità pubblica" Articoli correlati L’ex poliziotto Graziano: “Sono vivo grazie alla sanità pubblica, bisogna potenziarla”“Il sistema sanitario pubblico è una garanzia per il diritto alla salute e sul territorio non va smantellato: la politica deve tutelarlo e farlo... Sanità, Parma (Pd): “Prevenzione pilastro della sanità pubblica, avanti senza battute d’arresto”Secondo la vice capogruppo dem in Assemblea legislativa, il nuovo Piano regionale conferma l’impegno dell’Emilia-Romagna su prevenzione, reti...