Di Lorenzo a Bergamo da tifoso | i tempi di recupero

Giovanni Di Lorenzo si trova a Bergamo come tifoso, mentre si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero per un infortunio subito durante la partita. La presenza dell’esterno azzurro nel capoluogo lombardo ha attirato l’attenzione di fan e media, in attesa di notizie ufficiali sulle sue condizioni. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata riguardo ai tempi di ritorno in campo.

C’è anche Giovanni Di Lorenzo sullo sfondo della serata che attende l’Italia a Bergamo. Il capitano del Napoli seguirà da vicino la sfida contro l’Irlanda del Nord, ma stavolta lo farà da fuori, senza poter dare una mano in campo. A raccontare il momento è Il Mattino, che intreccia l’attualità della Nazionale con la situazione del difensore azzurro. Per Di Lorenzo il tema playoff richiama un ricordo amaro. Anche nel marzo del 2022, infatti, fu costretto a fermarsi per infortunio e non riuscì a prendere parte alla partita contro la Macedonia del Nord, gara che segnò l’eliminazione dell’Italia. Questa volta sarà comunque presente. Seguirà la partita dagli spalti e sarà accompagnato anche da persone a lui vicine, compreso il suo procuratore Mario Giuffredi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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