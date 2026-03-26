Delibera del Presidente n 1 del 24 marzo 2026

Il Presidente dell’Automobile Club Bergamo ha firmato la delibera n. 1 del 24 marzo 2026, che approva il Bilancio di Esercizio 2025. La decisione si basa sulle disposizioni degli articoli di riferimento. La delibera è stata pubblicata con l’obiettivo di formalizzare l’approvazione del bilancio relativo all’anno appena concluso.

Il Presidente dell’Automobile Club Bergamo, attesa la necessità di approvare il Bilancio di Esercizio 2025 D E L I B E R A quanto segue: A norma degli art.li 48 e seguenti dello Statuto dell’A.C.I., i Signori Soci dell’Automobile Club Bergamo sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria convocata presso la sede sociale di Bergamo, Via Angelo Maj n. 16, il giorno martedi 28 aprile 2026 alle ore 10,30 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno mercoledì 29 aprile 2026 in seconda convocazione, medesimo luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno: Approvazione Bilancio di Esercizio 2025. Possono partecipare all’Assemblea i Soci dell’Automobile Club Bergamo che risultino tali alla data del 24. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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