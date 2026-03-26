Degusta! menù completo e vino e sax

Venerdì 27 marzo si svolge una serata dedicata alla degustazione con un menù completo e un bicchiere di vino al costo di 35 euro. L'evento prevede diverse portate, tra cui pettoline pugliesi in due varianti, una spuma di baccalà su crostino e una lasagna come primo piatto. Durante la cena si ascolta anche un assolo di sax, accompagnando il tutto con un calice di vino Altofiano Fiano 100%.

DEGUSTA! Vino e sax a 35euroVenerdì 27 marzo a cenaNon ti insegniamo nulla.Ti facciamo bere (e amare) tutto!Entreée: Pettoline pugliesi in due gustiAntipasto: Spuma di baccalà aromatizzato su crostino con crema di burro d’arachidi salatie si beve.ALTOFIANO - FIANO 100%Primo piatto: Lasagna Panacea al gusto di primaverae si beve.SPARAPOSA - BARBERA 100%Secondo piatto: Polenta, dadolata di maiale, riduzione al finocchio e si beve.FORASTERO - SANGIOVESE 100%Dolce: Tiramisù artigianaleI favolosi vini di Brama, il SAX live, la cucina di @panacearistorante e la grande professionalità di @gpaparella Tutto in una sera. Tutto a 35 euroPrenotazione con caparrachiamando allo 0808806355#panacea #modugno Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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