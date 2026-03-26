Il 25 marzo 2026, Stefano De Martino ha avuto una presenza significativa sulla televisione nazionale, conducendo programmi su due diversi canali Rai. La sua presenza in onda è stata continua e visibile su più reti pubbliche durante quella giornata.

Il mercoledì 25 marzo del 2026 ha un dominio totale di Stefano De Martino sulla scena televisiva nazionale, con una presenza capillare che ha attraversato più reti Rai. Mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha tentato la contromisura con il suo programma di intrattenimento, i dati indicano come la strategia della pubblica televisione abbia puntato tutto sul conduttore romano. La serata si è chiusa con un palinsesto variegato dove le fiction e i programmi di attualità hanno cercato di catturare l’attenzione del pubblico in un momento di forte competizione tra gli schieramenti editoriali. L’accesso alla prima serata ha De Martino gestire Affari Tuoi su Rai 1, creando uno scontro diretto con la proposta di Canale 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Martino domina la TV: due canali, un solo conduttore

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