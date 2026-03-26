Negli ultimi dodici mesi, il mercato delle memorie DDR4 ha registrato un aumento dei prezzi del 880%, portando a una crescita drastica e improvvisa. Questa variazione ha causato un notevole scombussolamento nel settore, con prezzi che si sono moltiplicati in modo rapido e consistente, senza precedenti nelle dinamiche di mercato recenti.

Il mercato delle memorie vive un momento di sconvolgimento senza precedenti, dove i prezzi delle DDR4 hanno subìto una impennata vertiginosa. Un rapporto recente rivela che in soli dodici mesi il costo è schizzato fino a quasi nove volte il valore iniziale, creando scarsità immediata. Questa crisi colpisce duramente chi ancora utilizza hardware di generazione precedente, rendendo gli aggiornamenti onerosi e difficili da reperire. L’impennata dei prezzi e la carenza fisica. I dati indicano che già nel mese di febbraio si è registrato un aumento mensile del 15% rispetto al gennaio precedente per i kit da 8 GB. Tale incremento non è isolato ma rappresenta l’ultima tappa di un percorso che ha portato il prezzo attuale a essere 8,8 volte superiore a quello di un anno fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - DDR4: prezzi in picchiata, +880% in un anno

Articoli correlati

Ragazza trascinata in un portone e picchiata: l’aggressore patteggia un anno e otto mesi e resta in cellaIl difensore ha chiesto la scarcerazione ma il giudice ha rigettato l’istanza perché il 27enne è ritenuto socialmente pericoloso Bergamo.

Leggi anche: G.Skill: accordo da 2,4 milioni di dollari per velocità RAM DDR4/DDR5 non chiaramente specificate agli utenti USA.