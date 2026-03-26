Date una medaglia a quel cane! corgi coraggioso libera altri 6 amici e il web spinge Disney a fare un film

Un cane corgi ha liberato sei altri cani e ha ricevuto un invito a ricevere una medaglia. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone e ha spinto alcuni utenti a chiedere a una grande azienda di produrre un film ispirato alla storia. La vicenda è diventata virale sui social media, catturando l’interesse di un pubblico globale.

Una storia che sembra uscita direttamente da un film d’animazione ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Sette cani sottratti dalle proprie case in Cina sono riusciti a fuggire dai loro rapitori e hanno percorso insieme oltre 17 chilometri per tornare dai loro proprietari, in un’impresa che ha dell’incredibile. L’episodio si è verificato a Changchun, nella provincia cinese di Jilin, ed è balzato agli onori della cronaca mondiale dopo che un video condiviso il 16 marzo ha documentato il viaggio straordinario di questi animali. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, accumulando oltre 230 milioni di visualizzazioni sui social media cinesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Date una medaglia a quel cane!”, corgi coraggioso libera altri 6 amici (e il web spinge Disney a fare un film) Articoli correlati “God Save the… Corgi”: il cane simbolo della monarchia britannica rischia di diventare una razza proibitaPochi cani nel mondo evocano immagini di regge, corone e cerimonie reali come i Welsh Corgi. Il corgi, il cane preferito della Regina Elisabetta, è in pericolo nel Regno UnitoL’immagine della Regina Elisabetta circondata dai suoi inseparabili corgi è una delle più iconiche della monarchia britannica. Contenuti e approfondimenti su Date una medaglia a quel cane corgi... Discussioni sull' argomento Ditonellapiaga annuncia le date del suo tour estivo; Concorso Unico Funzionari Ripam nei Ministeri da 327 posti: Pubblicati gli esiti della prova scritta; La partita del tifo (Spezia); Mondiali indoor atletica 2026 | subito Diaz e Dallavalle a caccia di una medaglia!. Una medaglia per due, Federico Tomasoni vince l'argento olimpico in ricordo della sua MatildeSul podio, alle Olimpiadi di Milano Cortina, Federico Tomasoni ha vinto la medaglia d’argento nello ski cross. L'atleta bergamasco ha baciato la medaglia e ha guardato verso il cielo, un omaggio alla ... rainews.it Dieci anni di successi in un unico grande tour: ecco tutte le date estive 2026 di Sfera Ebbasta - facebook.com facebook Calendario scolastico 2026-2027, ecco le date x.com