In occasione del Dantedì 2026, i ragazzi del Sai Vizzini Ordinari - Sito A Raddusa hanno presentato un video realizzato come parte di un progetto che coinvolge studio, emozione e partecipazione. Il video è stato scelto per partecipare a un festival internazionale dedicato a Dante Alighieri. La giornata nazionale celebra il poeta e il suo patrimonio culturale attraverso diverse iniziative e eventi.

Protagonisti sono i giovani migranti Emran, Essam, Youssef, Sekou ed Emmanuel, guidati dall'insegnante Cristina Pagana, dalla coordinatrice Gaetana Pagana e dall'operatrice Agata Allegra In occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e al suo immenso patrimonio culturale, i ragazzi del Sai Vizzini Ordinari - Sito A Raddusa hanno realizzato un progetto creativo che unisce studio, emozione e partecipazione attiva. È nato così “Il nostro viaggio con Dante”, un video originale che racconta il loro personale percorso di scoperta attraverso i temi e i simboli della Divina Commedia. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube del Festival Dantesco Internazionale, prestigiosa rassegna che promuove le migliori produzioni ispirate all’opera del Sommo Poeta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - "Dantedì 2026": il video dei ragazzi migranti del Sai Vizzini in gara al Festival Dantesco internazionale

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