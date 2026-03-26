Il 25 marzo si è celebrato il Dante Dì, una ricorrenza dedicata al poeta italiano. Secondo alcune interpretazioni degli studiosi, questa data rappresenterebbe il momento di inizio del viaggio ultraterreno narrato nella sua opera più celebre. La giornata richiama l’attenzione sulla figura di Dante e sul suo contributo letterario, con particolare attenzione ai temi esoterici presenti nella sua Commedia.

Il 25 marzo è stata la giornata dedicata Dante Alighieri. Secondo gli studiosi, questa data coinciderebbe con l’inizio del viaggio ultraterreno che il Sommo poeta racconta nella Commedia. Soprannominato Dantedì, in questo giorno non solo istituzioni culturali e musei, ma anche scuole e università celebrano Dante, promuovendo incontri e spettacoli. Istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri, questo è il sesto anno che si celebra il Dantedì, la giornata dedicata al Sommo poeta. Secondo gli studiosi, infatti, in questo giorno Dante inizia il suo viaggio ultraterreno che poi racconterà nel suo capolavoro la Commedia. Proprio per questo in questo giorno così importante a livello simbolico, si riflette sull’importanza dell’eredità culturale del padre della nostra lingua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dantedì 2026: Dante e l’esoterismo, un classico da recuperare

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