Dantedì 2026 | Celebrazioni e Trionfi al Festival Dantesco

Il Dantedì 2026 è stato celebrato con eventi e iniziative dedicate alla figura di Dante Alighieri, in occasione della sua ricorrenza. Contestualmente, si è svolta la sedicesima edizione del Festival Dantesco Internazionale, con diverse rappresentazioni teatrali. Durante il festival, diversi licei romani hanno ottenuto riconoscimenti per le loro performance teatrali, distinguendosi tra le scuole partecipanti.

Parliamo di: il Dantedì 2026 e la sedicesima edizione del Festival Dantesco Internazionale, impreziositi dalle brillanti vittorie teatrali dei licei romani. Dove e Quando: in tutta Italia con fulcro degli eventi romani il 25 marzo e spettacoli multidisciplinari in scena fino al 30 marzo. Perché: per riscoprire l’inestimabile patrimonio letterario di Dante Alighieri e avvicinare il pubblico alla figura del Poeta tramite esperienze diffuse. Il Ritorno del Dantedì e le Iniziative Nazionali. Oggi, 25 marzo, l’Italia intera torna a celebrare il Sommo Poeta con il Dantedì 2026, proponendo un ricco calendario di eventi diffusi su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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