La ministra del Turismo ha presentato le sue dimissioni attraverso una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio. La comunicazione ufficiale annuncia il suo addio all’incarico, con l’intenzione di lasciare la sede di governo. La decisione è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulla motivazione.

AGI - La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa. Con una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha comunicato la decisione di lasciare Via di Villa Ada. "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo", scrive Santanchè. "Mi dimetto, ma il mio certificato penale è immacolato". "Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Daniela Santanchè si è dimessa. Lettera a Meloni: "Obbedisco, ma il mio certificato penale...

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Daniela SANTANCHÈ si è DIMESSA: la lettera a GIORGIA MELONI

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Daniela Santanchè ha fatto molto bene il suo lavoro al ministero, per questo comprendiamo il travaglio che ha vissuto in queste ore e che si è concluso con la scelta di rassegnare le dimissioni. Una decisione che le fa onore, che dimostra responsabilità istituzi x.com