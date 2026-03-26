Daniela Santanchè | le dimissioni performance il potere gli eccessi e una vita sempre in scena

Daniela Santanchè, nota figura politica italiana, ha annunciato le sue dimissioni dopo aver ricoperto ruoli di rilievo all’interno del governo. La sua carriera è iniziata con l’obiettivo di ottenere incarichi ministeriali, e negli anni ha spesso attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni e azioni pubbliche. Le dimissioni di oggi si inseriscono in un percorso caratterizzato da momenti di grande visibilità e interventi polemici.

Daniela Garnero, poi Santanchè. Nata a Cuneo il 7 aprile 1961, cresciuta tra una ditta di trasporti di famiglia (mamma e papà severissimi) e un immaginario già proiettato altrove. Da ragazza confessa una fascinazione per Flavio Briatore, l’amico di sempre: bello, ricco, vincente. Un modello di vita. Anni dopo, con lui aprirà il Billionaire e il Twiga Beach Club. Ma guai a definirli solo locali, perché erano e restano dichiarazioni di identità. L’identità, certo. «Sono l’emblema, lo rappresento plasticamente, di tutto ciò che detestate», dirà in Parlamento. E in effetti Santanchè è sempre stata una figura scolpita a colpi di eccesso. I tacchi a spillo, i tailleur sgargianti, le borse griffate (Kelly di Hermès, vere o finte che fossero), le pellicce, gli stivali texani, i cappelli da cowboy, i gioielli vistosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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