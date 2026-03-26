Dall’Inghilterra | Flamini vuole acquistare l’Arsenal Il patrimonio miliardario dell’ex Milan

Secondo fonti provenienti dall'Inghilterra, Mathieu Flamini, ex giocatore del Milan, sarebbe interessato a comprare l'Arsenal. La notizia si basa su voci di mercato che circolano nel Regno Unito, senza conferme ufficiali. Flamini, noto per la sua carriera nel calcio europeo e per il patrimonio accumulato, avrebbe manifestato interesse in questa operazione. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità dell'eventuale acquisto è stato reso pubblico.

Secondo quanto riportato dal portale inglese 'Topskills Sports UK', Mathieu Flamini, ex giocatore del Milan starebbe pensando di diventare un socio di maggioranza dell'Arsenal. Il francese ha giocato nei 'Gunners' dal 2004 al 2008, prima di passare in rossonero dove è rimasto fino al 2016, contribuendo alla vittoria del 18° scudetto nel 2011. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l'ex centrocampista ha accumulato un patrimonio di diversi miliardi di euro. Tra i suoi business più remunerativi c'è un’impresa di energia pulita fondata mentre vestiva la maglia del Milan. Sempre durante l’esperienza rossonera del centrocampista, decisivo è l’incontro con tale Pasquale Granata, un imprenditore di Caserta, che diventa suo socio d’affari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dall’Inghilterra: “Flamini vuole acquistare l’Arsenal”. Il patrimonio miliardario dell’ex Milan Articoli correlati Dall’Inghilterra: “Arsenal contatti per Leao”. Ecco la possibile richiesta del Milan"Non vedo la permanenza di Leao come una certezza, perché resta il giocatore più forte della squadra, ma per Allegri – anche a causa dei numerosi... Ville e opere d'arte, il patrimonio miliardarioFondatore dell’omonima maison, Valentino ha segnato la moda della seconda metà del Novecento con la sua eleganza senza tempo, il celebre rosso...