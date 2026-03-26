Rafael Advanced Defence Systems e Volkswagen stanno portando avanti trattative per rafforzare la collaborazione militare tra Germania e Israele. Il focus riguarda lo sviluppo e la fornitura di sistemi antiaerei, artiglieria e sottomarini. L’accordo mira a integrare diverse tecnologie, con l’obiettivo di aumentare le capacità difensive dei due paesi. Le trattative sono in corso senza ulteriori dettagli pubblicati.

Rafael Advanced Defence Systems e Volkswagen stanno dialogando per potenziare la sinergia militare tra Germania e Israele. L’azienda dello Stato Ebraico starebbe dialogando con il maggior produttore d’automobili europeo per valutare la riconversione del sito produttivo di Osnabruck, in Bassa Sassonia, già ipotizzata come parte di un possibile passaggio nell’orbita del campione nazionale degli armamenti Rheinmetall e visitata dal suo Ceo Armin Pappenger nel merzo 2025. Da Volkswagen all’Iron Dome. Dai carri Panther all’Iron Dome, ora la riflessione è sulla possibilità che Berlino si doti di capacità produttive sempre più integrate con quelle dello Stato Ebraico, in questo caso per costruire alcune componenti della sistemistica antiaerea utilizzata da Israele per blindare i suoi cieli e rispondere a minacce balistiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dall’antiaerea all’artiglieria e ai sottomarini, il complesso militare tedesco-israeliano si rafforza

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