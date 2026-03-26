La squadra di ciclismo Salus Seregno De Rosa si prepara a quattro gare nel fine settimana, tra cui la Novara-Suno e la Targa d’Oro. La formazione si impegnerà in diverse competizioni con l’intento di ottenere risultati di rilievo e consolidare la propria presenza nelle corse in programma. L’attività agonistica si svolgerà in diverse località, coinvolgendo atleti e staff tecnici.

La Salus Seregno De Rosa accelera e nel fine settimana in arrivo sarà impegnata su quattro fronti con l’obiettivo di essere protagonista. La stagione prende sempre più piede per la formazione giovanile di Marco Moretto, che si è lasciata alle spalle una domenica caratterizzata da molta sfortuna (cadute e forature per gli allievi) e che ha portato il monzese Matteo Jacopo Gualtieri a piazzarsi in decima posizione della classica Varese-Angera vinta da Riccardo Dalola del Team Senaghese-Guerrini. Partendo dunque dalla squadra juniores, il primo impegno sarà domenica alla 35esima edizione della Novara-Suno: 94,6 chilometri con partenza alle 9.30. A Legnano, invece, sono attesi gli allievi per il Gran Premio Cozzi, che si svilupperà sulla distanza di 60 chilometri e scatterà alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla Novara-Suno alla Targa d’Oro, Salus a caccia di gloria

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