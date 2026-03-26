Una trattativa tra una squadra italiana e un club straniero si è conclusa con un trasferimento di 75 milioni di euro. La Juventus ha perso un suo calciatore, che passerà al Barcellona. Queste operazioni influenzeranno il mercato estivo e avranno ripercussioni sulla rosa della squadra italiana. La notizia rappresenta un cambiamento significativo per le strategie di mercato delle due società.

Mazzata pesantissima per la Juve in ottica calciomercato: arrivano pessime notizie per Spalletti in vista dell’estate. C’è un quarto posto da conquistare e l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League stravolgerebbe completamente le strategie future, ma intanto la Juventus è già concentrata su quello che sarà il calciomercato estivo. La rosa a disposizione di Spalletti necessita di rinforzi mirati e di qualità e la dirigenza è al lavoro per accontentare l’allenatore di Certaldo che quasi sicuramente allenerà la Juve anche l’anno prossimo. Osimhen (Ansa Foto) – calciomercato.it Il grande obiettivo a Torino si chiama Victor Osimhen, attaccante classe ’98 del Galatasaray e della nazionale nigeriana, ma adesso arrivano pessime notizie per tutti i sostenitori bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dalla Juve al Barcellona per 75 milioni di euro: svolta improvvisa

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