A Cesena si è svolto un evento che ha unito il mondo del food e il beatbox. Giuseppe Cuna, conosciuto come Azel, ha eseguito performance di beatbox durante una giornata dedicata alla promozione di un nuovo panino presso un ristorante milanese. Questa collaborazione tra un artista del beatbox e un’attività di ristorazione rappresenta la prima iniziativa di questo tipo nella regione.

"E' da un po' di tempo che cercavo il modo di collegare il beatbox al food - spiega Azel - ma non sapevo come. Questo incontro è stato illuminante e siamo riusciti a fare una cosa molto interessante" La prima collaborazione tra il food e il beatbox è targata Cesena. Protagonista dell'evento è il cesenate Giuseppe Cuna, in arte Azel, beatboxer ormai noto a livello internazionale. L'ultima sua performance è con l'hamburgeria Vittorio Gucci, una tra le più famose paninoteche di Milano. Quello che sono riusciti a inventare Azel e Vittorio Gucci è un panino sonoro, un panino che quando viene morso emette una serie di suoni in base agli ingredienti con cui è realizzato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Dalla collaborazione tra il beatbox umano e l'hamburgeria milanese nasce il 'panino sonoro'

Articoli correlati

Per cambiare il capitalismo serve un’azione collettiva: l’impatto sociale nasce dalla collaborazioneNel terzo passo per aggiustare le imprese, affinché siano in grado di cogliere appieno la sfida sociale, abbiamo mostrato come il ridisegno della...

Nasce una nuova collaborazione tra il Cus Pisa & Vespa Club PisaPer la prima volta, il mondo sportivo universitario stringe un accordo con il sodalizio motoristico più vecchio della città nato nel lontano 1949.