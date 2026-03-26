In aula a Rimini, Louis Dassilva si presenta con diversi cambi di abbigliamento, passando dal papillon alla tuta ufficiale del Napoli. Dassilva è l’unico imputato nel procedimento per l’omicidio di una donna, avvenuto nel garage di via del Ciclamino, dove la vittima è stata colpita con 29 coltellate. La sua presenza è seguita da vicino da testimoni e giornalisti presenti in sala.

Mentre a Rimini entra nel vivo il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, gli esperti analizzano il linguaggio non verbale e i messaggi nascosti nei look dell'operaio senegalese Dal papillon rosso alla tuta del Napoli, fino all’abito tradizionale senegalese. Gli outfit sfoggiati da Louis Dassilva durante il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli non passano inosservati, tanto da accendere curiosità e interpretazioni. Esperti di comunicazione non verbale provano a leggerne il significato: potrebbe esserci una strategia dietro certe scelte? Se sì, quale? Una parte estesa di Rimini è a rischio allagamenti, il piano di difesa: argini più alti, muri contro le piene e l'uso delle ex cave 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Dal papillon alla tuta del Napoli: cosa c'è dietro ai cambi di look di Louis Dassilva in aula

Articoli correlati

La moglie di Louis Dassilva in tribunale da indagata: cosa è successoRimini, 12 gennaio 2026 – Valeria Bartolucci è entrata in silenzio, affiancata dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini.

Pierina Paganelli, intercettazioni in carcere con Valeria possono incastrare Louis Dassilva: cosa è emersoLe telecamere del carcere di Rimini hanno intercettato Valeria Bartolucci e Louis Dassilva parlare dei risultati del test del Dna sul materiale...

Una selezione di notizie su Louis Dassilva

Argomenti discussi: Dal papillon alla tuta del Napoli: cosa c'è dietro ai cambi di look di Louis Dassilva in aula.

Dal papillon alla tuta del Napoli: cosa c'è dietro ai cambi di look di Louis Dassilva in aulaMentre a Rimini entra nel vivo il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, gli esperti analizzano il linguaggio non verbale e i messaggi nascosti nei look dell'operaio senegalese ... riminitoday.it

Dassilva prima dell’arresto. Pratiche vudù e amuleti. I riti per sviare i sospettiIeri in aula hanno deposto le due poliziotte che condussero le indagini. Nelle intercettazioni i rapporti sessuali con Manuela dopo la morte di Pierina. E anche una frase di Valeria che fa vacillare l ... ilrestodelcarlino.it