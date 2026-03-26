Dacia Striker GPL | con un pieno fai 1.500 km a meno di 25.000€?

La Dacia ha presentato il modello Striker GPL il 10 marzo 2026 a Parigi. La vettura, lunga 4,62 metri, presenta un design da break crossover e un bagagliaio con capacità superiore a 600 litri. Secondo le specifiche ufficiali, con un pieno di carburante si possono percorrere circa 1.500 chilometri, e il prezzo di listino si aggira sotto i 25.000 euro.

La nuova Dacia Striker è stata svelata il 10 marzo 2026 a Parigi e ha già fatto parlare di sé per il design da break crossover lungo 4,62 metri e un bagagliaio da oltre 600 litri. Ma la versione che potrebbe fare davvero il botto in Italia è quella a GPL, il carburante che con il Brent a 104 dollari al barile diventa sempre più interessante. Il motore GPL: cosa sappiamo. La Striker monterà il motore Eco-G 150, un 1.2 turbo tre cilindri bifuel benzinaGPL con tecnologia mild-hybrid a 48V. È lo stesso blocco che equipaggia già il Dacia Duster e il Bigster, dove ha dimostrato consumi contenuti e affidabilità. Potenza: circa 150 CV. Alimentazione: bifuel benzinaGPL. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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