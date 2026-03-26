Roma, 26 marzo 2026 Per chiunque sia nato tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, il ritornello di Superman dei Lazlo Bane può significare solo una cosa: Scrubs – Medici ai primi ferri. La sitcom medica creata da Bill Lawrence che, tra comicità, sogni a occhi aperti e parentesi più serie, seguiva le vite tra le corsie dell'ospedale Sacro Cuore del medico JD (Zach Braff), del suo migliore amico chirurgo Turk (Donald Faison) e della loro collega Elliot (Sarah Chalke). Ora, nove stagioni e 16 anni dopo la fine dello show, Scrubs torna con un revival disponibile dal 25 marzo su Disney+. Nuovi episodi in cui JD e Turk si ritrovano fianco a fianco per la prima volta dopo tanto tempo, mentre attorno a loro si muove una nuova generazione di specializzandi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da specializzandi a "vecchia guardia": Scrubs torna su Disney+ ed è l’abbraccio di cui c’era bisogno

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