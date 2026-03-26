In Italia, durante un intervento alla Camera, il leader di un partito di destra ha rivolto attenzione alla comunità romena, sottolineando l'importanza di conquistare un milione di voti attraverso interventi mirati. Questa mossa segna un cambio di strategia rispetto a slogan passati, con un'attenzione crescente verso le comunità straniere presenti nel paese.

Tre righe per un milioni di voti. Alla Camera va in scena il Matteo Salvini amico delle comunità internazionali. In mattinata il leader della Lega e ministro dei Trasporti ha tenuto una conferenza stampa per presentare una proposta di legge che riconosce il romeno come minoranza linguistica nazionale. " È la comunità più popolosa d'Italia ", dice il vicepremier. Il disegno di legge si compone di un solo articolo. Il testo è firmato dalla senatrice Tilde Minasi e dal deputato Francesco Bruzzone, entrambi della Lega. Presenti all’incontro diversi cittadini italo romeni e anche due esponenti della Lega di Prato, anche loro con doppia cittadinanza: il vicepresidente del Consiglio comunale di Prato e promotore dell’iniziativa Claudiu Stanasel e Stefan Stanasel, presidente del Coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Da "prima gli italiani" a Bucarest: Salvini ora corteggia la comunità romena in Italia

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