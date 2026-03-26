Da Fabriano a L’Aquila, un percorso di circa 300 chilometri si svolge lungo il Cammino delle Terre Mutate, un itinerario promosso dall’associazione che gestisce il progetto. La “Carovana 2026” coinvolge diverse tappe e si svolge nel quadro di iniziative legate alla memoria e alla ricostruzione dopo il terremoto. L’obiettivo è sensibilizzare sullo stato di quelle aree e promuovere attività di recupero e rigenerazione.

Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Si chiama «Carovana 2026» l’iniziativa pensata dall’associazione che gestisce il Cammino nelle Terre Mutate per ricordare gli ultimi terremoti che hanno trasformato il Centro Italia, colpendo a partire dal 24 agosto 2016 le aree interne di Marche, Umbria e Abruzzo. Si è scelto di celebrare il decimo anniversario in cammino, partendo da Fabriano l’11 luglio e arrivando a L’Aquila il 25 luglio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Da Fabriano a L’Aquila, il cammino delle «terre mutate» dal terremoto

Articoli correlati

Leggi anche: Terremoto: Mattarella, 'L'Aquila capitale cultura per proseguire rinascita'

Geopolitica delle Terre Rare: perché il controllo delle risorse decide il potere globaleNel XXI secolo il potere non si misura più soltanto in chilometri quadrati o arsenali militari, ma nella capacità di controllare le materie prime...

Ep.8 Cammino nelle Terre Mutate: un viaggio per non dimenticare

Una raccolta di contenuti su Da Fabriano a L'Aquila il cammino delle...

Discussioni sull' argomento Da Fabriano a L’Aquila, il cammino delle terre mutate dal terremoto; A dieci anni dal sisma, un viaggio tra memoria e rinascita: tracciata la rotta della Carovana 2026.

'Cammino nelle terre mutate', 245 km da Fabriano a L'AquilaPercorrere 245 km a piedi da Fabriano a L'Aquila attraverso un cammino di solidarietà nato lungo il sistema di faglie che, dal 1997 a oggi, ha sconvolto e mutato l'Appennino, tra il Parco nazionale ... ansa.it

Treni, sarà un'estate da incubo. Fcu chiusa fino a settembre. Un mese di lavori tra Foligno e Terni. Blocco anche sulla Terni-L'Aquila e per 30 giorni a FabrianoNavigando si scopre che per chi prende il treno in Umbria sarà un’estate da incubo. Navigando non è una battuta, perché basta fare più di qualche click su sito di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e si ... ilmessaggero.it

Gwentile da Fabriano (Fabriano, 1370 circa – Roma, settembre 1427) è stato un pittore italiano-Annuciasion . aesµ x.com

Con Benvenuti in Tv e Sara Santacchi da Fabriano alla Pia Università dei Cartai #tvrs #benvenutiintv #marche #fabriano ##piauniversitadeicartai - facebook.com facebook