Da cosa nasce la fiducia nella scienza

Recentemente, di fronte a dati sull’efficacia del vaccino contro l’epatite A in Puglia, è stata posta la domanda: “Chi stabilisce ciò che è vero?”. La questione riguarda chi valuti e approvi le informazioni scientifiche, un tema che torna spesso in relazione alla fiducia nella scienza. La discussione si concentra sulla fonte e sulla verifica dei dati presentati ai cittadini.

Anche recentissimamente, di fronte all’esposizione di dati che riguardavano l’efficacia della vaccinazione contro l’ epatite A effettuata in Puglia, ho ricevuto la classica domanda ricorrente: “Chi stabilisce ciò che è vero?”. È una domanda che ritorna spesso, soprattutto quando il dibattito pubblico si fa confuso, le fonti si moltiplicano e ciascuno invoca i propri esperti di riferimento. È una domanda comprensibile, perché nella vita ordinaria impariamo quasi tutto affidandoci a qualcuno. Ci fidiamo di un medico, di un insegnante, di un tecnico, di un autore che consideriamo serio. Gran parte di ciò che sappiamo ci arriva così, attraverso una catena di fiducia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Da cosa nasce la fiducia nella scienza Articoli correlati Terni, Federica Autino vince la borsa di studio dell’Associazione Damiano per l’Ematologia: “Un atto di fiducia nella scienza”La cerimonia di premiazione della borsa di studio nazionale dell’Associazione Damiano per l’Ematologia, si è svolta nella sede dell’ordine dei medici. Referendum Giustizia, Grosso: “Abbiamo ridato fiducia nella cosa pubblica a chi l’aveva persa”“L’idea che questo nuovo entusiasmo sia stato suscitato da una questione che ha direttamente a che fare con la Costituzione, lasciatemelo dire, da... Ildegarda Aveva Ragione — La Guarigione Viene da Dentro Aggiornamenti e notizie su cosa nasce Temi più discussi: La paura? Nasce per salvarci, ma può diventare anche un motore di gabbie; A Modena nasce la prima comunità energetica che trasforma il fotovoltaico in solidarietà; Cosa vede la giraffa e altre storie, un libro per guardare da un’altra prospettiva il mondo - Heraldo; Manodopera sotto la base d’asta? Ecco cosa rischia l’operatore economico. Da cosa nasce la fiducia nella scienzaAnche recentissimamente, di fronte all’esposizione di dati che riguardavano l’efficacia della vaccinazione contro l’epatite A effettuata in Puglia, ho ricevuto la classica domanda ricorrente: Chi ... ilfoglio.it Da cosa nasce l’atmosfera giusta: sentirsi a casa, ovunque ci si troviQuando entriamo in una stanza, c’è qualcosa che percepiamo immediatamente: un’energia, positiva o negativa, che influenza il nostro benessere. La respiriamo senza bisogno di parole, la avvertiamo ... iodonna.it Da cosa nasce cosa. Ecco com’è nata la cena di beneficenza di venerdì 21 marzo 206! Grazie a chi ci ha scelto e a tutta la squadra per aver reso possibile tutto questo. Organizzatori: @crocerossascandicci Location: Cobrama Srl Scandicci #loscalco #crocero - facebook.com facebook