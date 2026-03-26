Da Acuto alla Pisana, si è siglato un accordo tra enti locali e regionali per contrastare gli abusi sui minori e la violenza di genere nel Lazio. La firma rappresenta un momento di collaborazione tra le istituzioni per rafforzare gli interventi di tutela e prevenzione nella provincia di Frosinone. L'iniziativa si inserisce in un piano più ampio di interventi dedicati alla protezione delle persone più vulnerabili.

L'associazione, che ha la sua sede operativa regionale nel frusinate, diventa il perno del nuovo protocollo d'intesa del Consiglio Regionale del Lazio per la tutela dei minori e il contrasto alla violenza di genere La lotta contro gli abusi sui minori e la violenza di genere nel Lazio riparte dalla provincia di Frosinone. È infatti la sede operativa di Acuto, cuore nevralgico sul territorio dell'associazione "La Caramella Buona", il fulcro del nuovo e fondamentale protocollo d'intesa siglato oggi a Roma, presso la sede del Consiglio Regionale alla Pisana. Il protocollo mira a promuovere interventi concreti per monitorare, prevenire e contrastare ogni forma di abuso sessuale, violenza di genere e situazioni di grave pregiudizio psicofisico per bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Da Acuto alla Pisana, "La Caramella Buona" sigla lo storico patto con la Regione contro gli abusi

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