In una riunione dell’Intergruppo parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica, convocata dall’onorevole presidente, si è affrontato il tema della cybersicurezza in relazione all’attuale scenario geopolitico e ai rischi connessi. L'incontro si è svolto a Roma e ha coinvolto diversi rappresentanti delle istituzioni. Sono stati discussi gli impatti delle tensioni internazionali sulla sicurezza informatica.

Roma. In relazione all’attuale contesto geopolitico e ai crescenti impatti sulla sicurezza cibernetica, si è svolta una riunione dell’Intergruppo parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica, convocata dal presidente, l’onorevole Alessandro Colucci. L’incontro ha consentito un approfondimento sulla situazione di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, evidenziando come lo scenario internazionale stia evolvendo verso forme di guerra ibrida sempre più complesse. In tale quadro, il dominio cyber emerge come leva strategica non solo per azioni dimostrative, ma come strumento di pressione e preparazione a possibili escalation, con effetti potenzialmente sistemici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cybersicurezza, riunione dell’Intergruppo parlamentare su scenari di guerra e rischi

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