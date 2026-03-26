Il sistema universitario italiano sta sviluppando nuove iniziative legate allo sport e al benessere, coinvolgendo vari atenei tra cui quelli di Torino e Trento. Sono in corso progetti che mirano a integrare pratiche sportive e innovazione all’interno delle strutture universitarie. Le università stanno adottando strategie per promuovere attività sportive e migliorare i servizi dedicati agli studenti, con un focus sulla salute e il benessere.

Il sistema universitario italiano sta vivendo una metamorfosi profonda, guardando allo sport non più come a una semplice attività ricreativa, ma come a un asset strategico per la formazione e l'attrattività internazionale. Interprete di questa visione, c'è il Politecnico di Torino, promotore di un modello che unisce eccellenza tecnologica e cultura atletica. In occasione dell'evento promosso dalla CRUI a Trento il 26 e 27 marzo, abbiamo incontrato il Rettore del Politecnico e Delegato CRUI allo Sport, il Prof. Stefano Corgnati, per capire come l'Italia stia costruendo la sua via alla "Dual Career" e come l'innovazione stia trasformando i campus universitari in veri hub del benessere e della performance. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - CRUI4Sport, ecco come il sistema universitario italiano corre verso il futuro

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