Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato dichiarazioni critiche nei confronti del programma e di alcuni protagonisti recenti. In particolare, ha commentato la conduttrice attuale, definendola con parole dure e ironiche. Le sue affermazioni sono state pubblicate in un’intervista recente, attirando l’attenzione di media e pubblico.

Il tempo passa, ma il carattere resta quello di sempre. Cristina Plevani, la storica vincitrice della prima, indimenticabile edizione del Grande Fratello, è tornata a dire la sua sul reality. E non lo ha fatto di certo diplomaticamente. Perché, diciamocelo, ne ha davvero per tutti. Pure per Ilary Blasi, tornata al timone del programma dopo l’addio di Alfonso Signorini a Mediaset, alla tv e al suo settimanale, e che sta provando in tutti i modi a risollevare le sorti di un programma collocato male e pensato peggio. Lo sfogo di Cristina Plevani sul GF Vip. Il declino di un format è al centro dell’analisi di Cristina Plevani, che vede nel Grande Fratello un prodotto ormai appannato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cristina Plevani, parole durissime contro il GF Vip: “Ilary Blasi? Caciarona che fa ridere”

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