Cristina Plevani Attacca il GF Vip | Stanco Sempre le Stesse Facce

Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello e attualmente opinionista del reality Nip, ha espresso chiaramente il suo disappunto riguardo alla nuova edizione del GF Vip trasmessa su Canale 5, iniziata il 17 marzo 2026. In un intervento pubblico, ha commentato la ripetitività dei volti e ha criticato gli ascolti considerandoli bassi. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito sulla qualità e il successo del programma.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello e opinionista dell’edizione Nip, attacca duramente la nuova edizione del GF Vip su Canale 5, partita il 17 marzo 2026. “Il format ha stancato, sono sempre le stesse facce. Gongolo per gli ascolti bassi rispetto alla mia edizione”, scrive su Instagram, analizzando il flop.? Cristina Plevani punta il dito su troppa concorrenza tv, post-Covid e inizio tardivo post “Ruota della Fortuna”, quasi alle 22. “Mi sono addormentata sul divano alla prima puntata, ho perso i primi 10 minuti. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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