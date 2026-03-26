Crimine organizzato e infiltrazioni in Romagna | un incontro per discutere Il caso di Cesenatico

Nell’area di Cesenatico si è tenuto un incontro dedicato al crimine organizzato e alle infiltrazioni mafiose che negli anni sono state segnalate nella regione. Durante l’evento si sono analizzate le presenze di attività illegali e i tentativi di penetrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto locale. Sono stati discussi i metodi di indagine e le azioni di contrasto messe in atto dalle forze dell’ordine.

Negli anni le infiltrazioni mafiose sono arrivate anche sul territorio romagnolo dove, in alcuni casi, sono riuscite a trovare un territorio fertile per i propri affari. Per comprenderne meglio i meccanismi, domenica 29 marzo Savignano sul Rubicone ospita l'incotro “Mafia in Romagna - Il caso di Cesenatico”. L’incontro sarà introdotto dal presidente dell’Accademia dei Filopatridi Edoardo Turci e dal saluto del sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni 0541 944017. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Crimine organizzato e infiltrazioni in Romagna: un incontro per discutere "Il caso di Cesenatico" Articoli correlati Leggi anche: Camorra: intervento della DDA contro le truffe informatiche che alimentano il crimine organizzato GdF: “Contro il crimine organizzato oltre 1300 indagini nel 2025. Sequestri e confische per 1,6 mld”Il bilancio diffuso dalla Guardia di finanza fissa i numeri: nel 2025 sono state 1. Contenuti e approfondimenti su Crimine organizzato Discussioni sull' argomento S. Benigno s’impegna nella lotta anti mafia; Spider-Man Noir: Il Ragno tra gangster e femme fatale. Lotta al crimine organizzato: nel 2025 la Guardia di Finanza ha condotto 1.351 indaginiROMA (ITALPRESS) – Nella lotta al crimine organizzato, la Guardia di finanza nel 2025 ha condotto 1.351 indagini, con 7.442 soggetti coinvolti tra persone fisiche (5.568) e giuridiche (1.874). Nel 202 ... msn.com Lotta alla criminalità organizzata. A Reggio nel 2025 confiscati beni per 140 milioni di euro a 5 imprenditori collusi con la 'ndranghetaLa Guardia di finanza nel 2025 in totale ha condotto 1.351 indagini, con 7.442 soggetti coinvolti tra persone fisiche (5.568) e giuridiche (1.874) ... msn.com La norma, che rappresenta un unicum nel panorama nazionale, pone la Sicilia in prima linea con uno strumento che interviene alla radice, sottraendo al crimine organizzato il consenso e la complicità delle nuove generazioni - facebook.com facebook I numeri sono importanti: nella lotta al crimine organizzato, la Guardia di finanza nel 2025 ha condotto 1.351... x.com