Crimine organizzato e infiltrazioni in Romagna | un incontro per discutere Il caso di Cesenatico

Da cesenatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’area di Cesenatico si è tenuto un incontro dedicato al crimine organizzato e alle infiltrazioni mafiose che negli anni sono state segnalate nella regione. Durante l’evento si sono analizzate le presenze di attività illegali e i tentativi di penetrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto locale. Sono stati discussi i metodi di indagine e le azioni di contrasto messe in atto dalle forze dell’ordine.

Negli anni le infiltrazioni mafiose sono arrivate anche sul territorio romagnolo dove, in alcuni casi, sono riuscite a trovare un territorio fertile per i propri affari. Per comprenderne meglio i meccanismi, domenica 29 marzo Savignano sul Rubicone ospita l'incotro “Mafia in Romagna - Il caso di Cesenatico”. L’incontro sarà introdotto dal presidente dell’Accademia dei Filopatridi Edoardo Turci e dal saluto del sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni 0541 944017. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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