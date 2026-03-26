Crampi notturni alle gambe perché aumentano dopo i 60 anni | come prevenire e trattarli

I crampi notturni alle gambe sono una condizione frequente che si presenta spesso durante il sonno, soprattutto in persone sopra i 60 anni. Questi contrazioni involontarie muscolari possono disturbare il riposo e si verificano con maggiore frequenza in questa fascia di età. Le cause specifiche di questo fenomeno sono ancora oggetto di studio e coinvolgono vari fattori legati all'età e allo stile di vita.

Crampi notturni che colpiscono le gambe, una condizione molto ricorrente e che spesso interferisce con il riposo. Si manifestano come contrazioni muscolari involontarie che colpiscono i polpacci, ma anche le cosce e i piedi. I crampi sono una problematica che può colpire anche i giovani, ma che vanta un’incidenza maggiore sulla fascia adulta e in particolare quella over. La contrazione giunge all’improvviso al pari di una fitta, di una stretta alla parte bassa degli arti accompagnata da fastidio e dolore. Sintomi che non passano inosservati, che possono durare anche per svariati minuti incidendo sulla qualità del sonno e ridestando di colpo chi ne viene colpito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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