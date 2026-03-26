Così non va Italia in tremenda difficoltà | il risultato dello spareggio con l’Irlanda del Nord all’intervallo

L’Italia si trova in difficoltà dopo il primo tempo dello spareggio contro l’Irlanda del Nord, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. La squadra azzurra non è riuscita a superare la difesa avversaria, impedendole di segnare e di portarsi in vantaggio. La partita si gioca in vista della qualificazione ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti.

Niente da fare, l’Italia non sfonda il muro eretto dall’Irlanda del Nord nel primo spareggio con vista sui Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti. Al termine del primo tempo il risultato è fermo sullo 0-0. Poche, pochissime le occasioni create dagli azzurri. Un colpo di testa di Tonali vicino all’incrocio, un bel mancino di Di Marco respinto dal portiere. Un tiraccio di Kean in tribuna. C’è stato anche un colpo di testa di Bastoni finito di poco alto. Troppo poco per centrare la qualificazione. Ci si aspettava un avversario ostico, chiuso, compatto (solo due gol subiti nelle ultime quattro). E così è stato. Ma l’Italia è davvero troppo poca roba per poter pensare davvero alla qualificazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Se l’Italia batterà l’Irlanda del Nord si qualificherà per la finale dei playoff per i Mondiali 2026. Se perderà invece sarà esclusa dalla Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Cosa accade in caso di pareggio: https://fanpa.ge/104b8 facebook

Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto: x.com