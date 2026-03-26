Così Miriam Caroccia inguaia i Fratelli d’Italia

Nell’intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera, un ex sottosegretario alla Giustizia ha dichiarato di aver ceduto le sue quote relative a un’attività commerciale chiamata Bisteccheria d’Italia, uscendo immediatamente dall’affare. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un’indagine giudiziaria che coinvolge membri di un partito politico, con riferimenti diretti a presunti legami tra l’attività e i membri del partito stesso.

Nell’intervista che ha rilasciato ieri al Corriere della Sera il non più sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha detto che nell’affare della Bisteccheria d’Italia «ho ceduto le mie quote e ne sono uscito immediatamente. Non ho guadagnato un euro. Ci ho solo rimesso soldi ». Nell’atto del notaio che lo certifica c’è scritto che l’affare è stato regolato prima delle firme e in contanti. Siccome le quote sono finite a Miriam Caroccia, figlia di Mauro, i soldi avrebbe dovuto darli lei. Ma lei, dopo la nota dell’avvocato di ieri, oggi smentisce tutto. E inguaia il deputato di Fratelli d’Italia. Miriam Caroccia mette nei guai Delmastro e FdI. 🔗 Leggi su Open.online

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