Un’attivista statunitense nota per aver trascorso due anni in cima a una sequoia si trova in Italia per una serie di incontri. La donna è conosciuta per il suo impegno ambientale e per aver vissuto in quella pianta per un lungo periodo. La sua presenza nel paese è legata anche a iniziative di sensibilizzazione sulla tutela del patrimonio naturale.

Alberi da tutelare «La foresta di Headwaters ora è protetta. Ma va fermata la pratica del disboscamento in atto nel mondo» Alberi da tutelare «La foresta di Headwaters ora è protetta. Ma va fermata la pratica del disboscamento in atto nel mondo» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. È in Italia per una serie di incontri Julia “Butterfly” Hill, ambientalista statunitense che da sempre ha legato l’impegno a favore del pianeta alla crescita di una maggiore consapevolezza interiore. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Così ho resistito due anni in cima a una sequoia»

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