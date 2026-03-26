Cosenza neonata rapita | Rosa Vespa condannata a cinque anni e quattro mesi

Il tribunale di Cosenza ha condannato Rosa Vespa a cinque anni e quattro mesi di reclusione con rito abbreviato. La donna era coinvolta in un caso di rapimento di una neonata avvenuto il 21 gennaio 2025. La stessa aveva tentato di far passare la bambina come propria figlia e di convincere amici e parenti della sua alterità.
Il tribunale di Cosenza ha condannato, con rito abbreviato, a cinque anni e quattro mesi Rosa Vespa. La donna, il 21 gennaio 2025, aveva rapito una neonata da una clinica cittadina e aveva tentato di spacciarla con amici e familiari come figlio suo e del marito Aqua Moses. Quest'ultimo, ignaro di tutto, aveva creduto per mesi alla moglie che gli aveva riferito di essere incinta e di aver partorito un maschietto accampando scuse riguardanti il covid per non farsi venire a trovare in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Neonata rapita a Cosenza, Rosa vespa condannata a oltre cinque anni di carcere — Il Gup del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno ha accolto le richieste della procura, sebbene abbia inflitto una pena più lieve rispetto a quella invocata dal Pm Antonio Bruno Tridico.
Neonata rapita in clinica a Cosenza: condannata a 5 anni e 4 mesi Rosa Vespa — Cinque anni e 4 mesi di reclusione: è la pena inflitta in sede di rito abbreviato dal gup di Cosenza, Letizia Benigno, a Rosa Vespa, la 53enne che il 21 gennaio dello scorso anno rapì una neonata da una clinica.
La prima pagina di Gazzetta del Sud oggi in edicola https://gazzettadelsud.it/oggi-in-edicola/ La resa della Santanchè: "Pago per altri" Un 13enne accoltella la prof a scuola. Sulla sua maglietta la scritta "vendetta" Cosenza, condannata Rosa Vespa - facebook.com facebook
Rapì una neonata da una clinica di Cosenza spacciandola per suo figlio, condannata a 5 anni Rosa Vespa: per la perizia psichiatrica il suo "non era un delirio strutturato"