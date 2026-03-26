Cos’è successo a Pascol? La start-up promossa da Forbes ora è in liquidazione controllata

A Pascol, la start-up promossa da Forbes, si trova attualmente in liquidazione controllata. Il sito internet non è più attivo e il numero di telefono associato, presente sui social, non risponde. La società ha cessato le attività e non è più possibile contattarla tramite i canali ufficiali.

Sondrio – Il sito internet ormai inesistente, il numero di telefono che ancora compare su Facebook che suona a vuoto. I punti vendita, quello centralissimo a pochi metri da piazza Garibaldi e l’altro, in fondo a Galleria Campello sono chiusi da un pezzo, addirittura in quest’ultimo è subentrata da diversi mesi un’altra attività. L’avventura di Pascol è naufragata Pascol, quell’avventura fondata nel 2019 da due under 30 di Sondrio laureati in management alla Cattolica di Milano è naufragata e si trova attualmente in liquidazione controllata presso il Tribunale di Sondrio per sovraindebitamento. Peccato, perché l’idea - un modello di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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