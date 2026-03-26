Il fine settimana a Catania propone diverse iniziative tra cui il tradizionale mercatino a Piazza Scammacca e l'evento a Palazzo Biscari chiamato

Marzo 2026 ci saluta con un fitto weekend di appuntamenti per tutti i gusti. Mercatini da non perdere sia a Piazza Scammacca che a Palazzo Biscari con l'ennesima edizione di "Pasquettando". Il teatro avrà la sua parte con gli spettacoli ‘Li Turchi’ e ‘Gli innamorati’, mentre per i più piccoli ci sarà ‘Bubbies Revolution’ al Teatro Metropolitan. Gli amanti del mondo animale non potranno invece mancare ad ‘Expopet’ in programma a Sicilia Fiera. Continuano le consuete visite guidate al MAUC, all'Orto Botanico ed al Monastero dei Benedettini. Altra visita guidata, ma meno usuale, in programma a Palazzo Nicotra Bertuccio. Per avere un quadro completo di tutti gli appuntamenti basta cliccare sul seguente link. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Cosa fare a Catania nel weekend: Expopet, 'Pasquettando', 'Bubbies Revolution'

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