Corso per operatore naturalistico culturale del Cai a Vecchiano

Sabato 14 marzo 2026, a Vecchiano, si è svolta la prima uscita sul campo del corso propedeutico organizzato dal CAI Toscana per la formazione di Operatori Naturalistici Culturali. L’evento è stato promosso dalla Commissione Scientifica Regionale Toscana e ha visto la partecipazione degli iscritti al corso. L’attività si è svolta nel territorio locale, coinvolgendo i partecipanti in un'escursione pratica.

Sabato 14 marzo 2026 si è tenuta a Vecchiano la prima uscita sul campo degli iscritti al corso propedeutico del CAI Toscana per la formazione dell'Operatore Naturalistico Culturale (ONC), organizzato dalla Commissione Scientifica Regionale Toscana (CSRT).Il corso ha riscosso un grande successo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Corso per operatore naturalistico culturale del Cai a Vecchiano Articoli correlati 'I giardini raccontato': gli studenti di Riccione alla scoperta del patrimonio culturale e naturalisticoUn patrimonio culturale e naturalistico da valorizzare e proteggere ma, prima di tutto, da conoscere. Corso per Operatore delle Società SportiveL'assessore Scapecchi sottolinea che "proprio quest'ultimo aspetto riveste particolare interesse non solo per gli studenti interessati, ma anche per... Tutti gli aggiornamenti su Corso per operatore naturalistico... Argomenti discussi: il gruppo di Darfo presenta le uscite 2026. Formarsi per lavorare nei parchi: a Rocca di Mezzo il corso per Operatore delle Aree ProtetteIl Guardiaparco è solo il volto più visibile di un sistema di professioni dedicate alla tutela della natura. A Rocca di Mezzo prende il via il corso per Operatore formato delle Aree Protette, ... terremarsicane.it Avviso: Attivato corso di Operatore della ceramica artigianale02/04/2025 - La Regione Campania, Assessorato alle Politiche Giovanili, di intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ... regione.campania.it