Corso Garibaldi | convalidato l’arresto per il duplice omicidio stradale delle due donne ucraine

Sul corso Garibaldi è stato convalidato l’arresto del conducente coinvolto nel duplice omicidio stradale di due donne ucraine, rimaste uccise dopo essere state investite. Il giovane, accusato di aver provocato la tragedia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol, rimane in carcere in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine. La scena si è verificata in una zona molto frequentata della città.

Corso Garibaldi: resta in carcere il conducente accusato del duplice omicidio stradale delle due donne ucraine travolte sotto l'effetto di alcol e droga. Corso Garibaldi resta al centro della cronaca giudiziaria napoletana dopo la decisione del GIP di confermare la custodia cautelare per il trentaquattrenne coinvolto nel drammatico incidente dello scorso 22 marzo. L'uomo, che si trovava alla guida di una Mercedes presa a noleggio, è accusato di aver travolto e ucciso Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova, due cittadine di origine ucraina che stavano attraversando la carreggiata nella serata di domenica. Le indagini, coordinate dalla quarta sezione della Procura di Napoli sotto la guida dell'aggiunto Raffaello Falcone, hanno evidenziato un quadro di estrema gravità a carico del conducente. 🔗 Leggi su 2anews.it

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