Corruzione perquisiti uffici della Difesa di Terna e Rfi

Nella giornata di oggi sono stati effettuati controlli presso gli uffici di alcune aziende del settore della difesa e delle infrastrutture. Le operazioni hanno coinvolto anche generali e dirigenti di enti pubblici e privati. Le perquisizioni fanno parte di un’indagine in corso riguardante presunti casi di corruzione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli delle indagini o sui soggetti coinvolti.

Perquisizioni della Guardia di finanza presso il ministero della Difesa, Rete ferroviaria italiana (Rfi), Terna el Polo Strategico Nazionale Gli accertamenti rientrano in un’indagine della Procura di Roma che rappresenta uno sviluppo del filone investigativo già aperto su Sogei. Al centro dell’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Lorenzo Del Giudice, ci sono presunte irregolarità negli appalti informatici. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite. Tra i soggetti sottoposti a perquisizione figurano anche generali della Difesa, dirigenti di imprese pubbliche e imprenditori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Corruzione, perquisiti uffici della Difesa, di Terna e Rfi Articoli correlati Corruzione, blitz della Finanza: perquisiti gli uffici della Difesa, di Terna e RfiPerquisizioni in corso in alcune delle principali istituzioni e società pubbliche del Paese nell’ambito di una vasta indagine della Procura di Roma... Corruzione, perquisizioni della GdF negli uffici di ministero Difesa, Polo strategico nazionale, RFI e Terna: 26 indagatiDa stamane la Guardia di Finanza sta passando a setaccio le sedi del ministero della Difesa, di Terna, Rete Ferroviaria Italiana e Polo strategico... BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA, perquisizioni al Ministero della Difesa Contenuti e approfondimenti su Corruzione perquisiti uffici della... Temi più discussi: Caso Epstein, perquisiti gli uffici di Edmond de Rothschild a Parigi; Caso Epstein, perquisita a Parigi la sede della banca svizzera Rothschild: al centro i sospetti su Fabrice Aidan; A Parigi perquisiti i locali della Banca Rotschild. Corruzione, perquisiti gli uffici della Difesa, di Terna e RfiCorruzione, riciclaggio e autoriciclaggio i reati ipotizzati oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite. Fra le persone perquisite anche generali della Difesa, dirigenti di impres ... msn.com Perquisizioni in uffici del ministero della Difesa, Terna e Rfi: si indaga per corruzioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Perquisizioni in uffici del ministero della Difesa, Terna e Rfi: si indaga per corruzione ... tg24.sky.it In corso perquisizioni della Guardia di Finanza al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale. Ipotizzati i reati di corruzione e riciclaggio, oltre a traffico d’influenze illecite, in relazione a presunte irregolarità negli appalti informatici. 26 gli ind - facebook.com facebook Perquisizioni della Guardia di Finanza al Ministero della Difesa, Terna e Rete Ferroviaria Italiana. Ventisei gli indagati. Nell’inchiesta della Procura di Roma si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio nel settore della cybersicurezza x.com