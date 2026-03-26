Cordoba-CD Mirandes venerdì 27 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte

Venerdì 27 marzo 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Cordoba e CD Mirandes. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si prevede almeno un gol per parte in base alle quote. Il Cordoba arriva da sei sconfitte consecutive e si trova a nove punti dalla zona playoff, anche se il quartultimo posto in classifica è a dieci punti di distanza.

Il Cordoba viene da sei sconfitte di fila che lo hanno fatto precipitare a -9 dalla zona playoff ma per sua fortuna il quartultimo posto nella classifica della Segunda Divisione è distante dieci punti. Ben diversa la situazione di un CD Mirandes che, nonostante stia facendo meglio, con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cordoba-CD Mirandes (venerdì 27 marzo 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte Articoli correlati Cordoba-CD Mirandes (venerdì 27 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parteIl Cordoba viene da sei sconfitte di fila che lo hanno fatto precipitare a -9 dalla zona playoff ma per sua fortuna il quartultimo posto nella... Cordoba-CD Mirandes (venerdì 27 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiIl Cordoba viene da sei sconfitte di fila che lo hanno fatto precipitare a -9 dalla zona playoff ma per sua fortuna il quartultimo posto nella... Approfondimenti e contenuti su Cordoba CD Mirandes venerdì 27 marzo... Discussioni sull' argomento Fortitudo Bologna, test da alta classifica a Pesaro: le parole di Della Rosa; Burgos CF - Córdoba CF | pronostico & migliori quote | 22.03.2026; Cordoba-CD Mirandes (venerdì 27 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte; Cordoba-CD Mirandes venerdì 27 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. Immergas Italia. . La top 10 di Ivan Cordoba. Scopri tutte le challenge dei nostri atleti in visita sui nostri canali social. Vieni a trovarci al Padiglione 14 | Stand A03 / C28. MCE - Mostra Convegno Expocomfort 24-27 Marzo Fiera Milano, Rho - facebook.com facebook #TorneoMercadoLibre Apertura Estudiantes-Central Cordoba 5-0 [47' A.Castro, 70' Amondarain, 80', 85', 88' Gaich] Huracan-Barracas Central 0-0 #calcio #football x.com