Cordoba-CD Mirandes venerdì 27 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte

Venerdì 27 marzo 2026 alle ore 19:00 si affrontano Cordoba e CD Mirandes in una partita della Segunda Divisione. Il Cordoba ha subito sei sconfitte consecutive, scivolando a nove punti dalla zona playoff, mentre il CD Mirandes si presenta con la possibilità di segnare almeno un gol, secondo le quote e i pronostici diffusi. La squadra di casa cerca di interrompere la serie negativa, mentre quella ospite punta a confermare la propria capacità offensiva.

Il Cordoba viene da sei sconfitte di fila che lo hanno fatto precipitare a -9 dalla zona playoff ma per sua fortuna il quartultimo posto nella classifica della Segunda Divisione è distante dieci punti. Ben diversa la situazione di un CD Mirandes che, nonostante stia facendo meglio, con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cordoba-CD Mirandes (venerdì 27 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte Articoli correlati Cordoba-CD Mirandes (venerdì 27 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiIl Cordoba viene da sei sconfitte di fila che lo hanno fatto precipitare a -9 dalla zona playoff ma per sua fortuna il quartultimo posto nella... Racing Santander-CD Mirandes (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a “El Sardinero”Nonostante la sconfitta subita a Granada nella ventiquattresima giornata, il Racing Santander è sempre al comando della classifica con due punti di... Tutto quello che riguarda Cordoba CD Mirandes venerdì 27 marzo... Discussioni sull' argomento Fortitudo Bologna, test da alta classifica a Pesaro: le parole di Della Rosa; Burgos CF - Córdoba CF | pronostico & migliori quote | 22.03.2026; Cordoba-CD Mirandes (venerdì 27 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Cordoba-CD Mirandes venerdì 27 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. 60 secondi con Ivan Cordoba. Scopri tutte le challenge dei nostri atleti in visita sui nostri canali social. Vieni a trovarci al Padiglione 14 | Stand A03 / C28. MCE - Mostra Convegno Expocomfort 24-27 Marzo Fiera Milano, Rho - facebook.com facebook #TorneoMercadoLibre Apertura Estudiantes-Central Cordoba 5-0 [47' A.Castro, 70' Amondarain, 80', 85', 88' Gaich] Huracan-Barracas Central 0-0 #calcio #football x.com