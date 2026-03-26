Cordoba-CD Mirandes venerdì 27 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte

Da infobetting.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 27 marzo 2026 alle ore 19:00 si affrontano Cordoba e CD Mirandes in una partita della Segunda Divisione. Il Cordoba ha subito sei sconfitte consecutive, scivolando a nove punti dalla zona playoff, mentre il CD Mirandes si presenta con la possibilità di segnare almeno un gol, secondo le quote e i pronostici diffusi. La squadra di casa cerca di interrompere la serie negativa, mentre quella ospite punta a confermare la propria capacità offensiva.

Il Cordoba viene da sei sconfitte di fila che lo hanno fatto precipitare a -9 dalla zona playoff ma per sua fortuna il quartultimo posto nella classifica della Segunda Divisione è distante dieci punti. Ben diversa la situazione di un CD Mirandes che, nonostante stia facendo meglio, con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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