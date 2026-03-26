Coppa Italia futsal la Covei Meta travolge Sandro Abate | 5-2 e semifinale conquistata

Nella partita di Coppa Italia di futsal, la Covei Meta Catania Bricocity ha vinto con un punteggio di 5-2 contro Sandro Abate, assicurandosi così l'accesso alle semifinali. La squadra si aggiunge alle altre due qualificate, Feldi Eboli e L84 Torino, che si trovano nella parte alta del tabellone del torneo. La sfida si è conclusa con la conquista del passaggio del turno da parte della Covei Meta.

La Covei Meta Catania Bricocity stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia e raggiunge Feldi Eboli e L84 Torino nella parte alta del tabellone.La Sandro Abate Avellino esce a testa alta dal PalaPrometeo Estra, ma il 5-2 finale premia la qualità dei campioni d'Italia. Nel primo tempo i rossazzurri costruiscono la loro supremazia con due gol di pregevole fattura.Carmelo Musumeci firma un preciso rasoterra da fuori area, mentre Pulvirenti — eletto King of the Match — si inventa una magia personale per il raddoppio.Nel mezzo, il portiere Ducci è chiamato a interventi importanti per tenere a galla i suoi.Gli irpini, però, non si arrendono: Everton, Alex e Dimas creano più di un brivido alla difesa etnea, e Galletto riapre la gara con un pallonetto dalla distanza, favorito da una decisiva deviazione di Sacon. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Coppa Italia futsal, la Covei Meta travolge Sandro Abate: 5-2 e semifinale conquistata Articoli correlati Sandro Abate travolge Roma 1927: 6-0 nella 15ª giornata di Serie A di futsalAvellino, 10 gennaio 2026 – Il Sandro Abate travolge la Roma 1927 con un perentorio 6-0 nella gara valida per la 15ª giornata del campionato Serie A... Sandro Abate domina il derby campano: 7-5 al Napoli FutsalUna partita intensa e ricca di colpi di scena al Pala Del Mauro di Avellino, dove la Sandro Abate ha sconfitto il Napoli Futsal per 7-5 nel sentito... Contenuti e approfondimenti su Coppa Italia Temi più discussi: Ardea-Mistral Palermo la finale della Coppa Italia di Serie B. Niente double per Bissuola e Diaz Bisceglie; Futsal, il Russi vola in finale di Coppa Italia: battuto l’Orange Asti 6-4; Coppa Italia fase nazionale, semifinali. Il Bisceglie non supera il muro Boreale, tutto rinviato alla gara di ritorno; Il Formia Futsal, dopo il campionato, vince anche la Coppa Italia. Calcio a 5, Coppa Italia: Eboli vince il derby dei quartiNapoli Futsal battuto 2-0 dalla doppietta di Gui nel finale. Ora la Feldi, detentrice del titolo, sfiderà in semifinale i torinesi dell'L84 ... rainews.it NAPOLI FUTSAL - Final Eight di Coppa Italia, il presidente Perugino: Complimenti alla Feldi, reagiamo con coraggio a questa sconfittaIl Napoli Futsal torna a casa dopo l'eliminazione ai quarti della kermesse del PalaPromoteo Estra di Ancona per mano della Feldi Eboli nella serata di ieri. Usciamo dalla Final Eight di Coppa Italia ... napolimagazine.com Finale Coppa Italia Latina-Potenza: 1500 biglietti ospiti polverizzati in pochi minuti - facebook.com facebook #Marotta: “Siamo meritatamente primi in classifica e in semifinale di Coppa Italia: vuol dire che abbiamo centrato 2 obiettivi su 3. Non siamo davanti a uno psicodramma. Esistono anche gli avversari imprevedibili e sottovalutati. Dobbiamo essere più forti degli x.com