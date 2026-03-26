A Montesilvano si è deciso di adottare un metodo scientifico per contenere i danni causati dai cormorani, evitando l’abbattimento degli uccelli. È stato avviato il progetto chiamato

Nessun abbattimento, ma un approccio scientifico per ridurre l’impatto che i cormorani hanno sull’ecosistema e i danni che causano alla pesca e l’itticoltura. Questo lo scopo del progetto “Cormoschield Abruzzo” promosso dall’associazione Novo Saline e a effettuare un sopralluogo al Sakura Lake dove il progetto ha preso il via, è stato il consigliere regionale FdI Leonardo D’Addazio spiegando che “l’intervento punta a sviluppare strumenti innovativi per mitigare l’impatto del cormorano sugli ecosistemi acquatici e sulla filiera ittica regionale”. “Questa iniziativa – prosegue il consigliere FdI - rappresenta un passo avanti importante: per gestire una pressione ambientale di questa portata serve un approccio basato su conoscenza e ricerca, capace di trasformare un problema in un’opportunità di crescita per il territorio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Contro i danni dei cormorani Montesilvano sceglie la scienza e non l'abbattimento: via al progetto"Cormorschield Abruzzo"

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