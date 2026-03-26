Il governo sta cercando di recuperare circa cinque milioni di euro attraverso controlli sui contributi non versati. Tra i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, sono stati individuati 495 soggetti non in regola per il primo pilastro, con un debito totale di circa 822 mila euro. Per quanto riguarda il Fondo di previdenza complementare, il numero di contribuenti irregolari è di 396, con un debito di circa 140 mila euro.

Tra i lavoratori autonomi residenti della gestione separata risultano non in regola 495 soggetti per il primo pilastro, con un debito complessivo di 822 mila euro, e 396 per il Fondiss, pari a circa 140.500 euro. Numeri che crescono sensibilmente se si considerano i non residenti: 2.074 persone risultano in debito con il primo pilastro per circa 4,7 milioni di euro, mentre 1.584 non sono in regola con il Fondiss per un totale di circa 723 mila euro. Numeri che non lasciano troppo spazio all’immaginazione quelli che snocciola il segretario di Stato Stefano Canti in Commissione consiliare Sanità e Territorio. Commissione che è tornata a riunirsi per affrontare due progetti di legge presentati da Rete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contributi ’evasi’ dai non residenti. Governo a caccia di cinque milioni

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