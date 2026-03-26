Contratto scuola firma il 1° aprile | quando arrivano i soldi?

Da ilsipontino.net 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinnovo del contratto scuola è stato firmato il 1° aprile, secondo le notizie del 26 marzo 2026. Ora si attende l’arrivo delle risorse finanziarie, anche se non sono state ancora comunicati i tempi precisi di pagamento. La firma rappresenta il passaggio finale di un processo iniziato mesi fa e che ora si avvia alla conclusione.

Le ultime notizie del 26 marzo 2026 chiariscono finalmente il quadro: il rinnovo del contratto scuola è entrato nella fase decisiva e la data del 1° aprile non è più solo un’ipotesi. Dopo l’incontro del 24 marzo all’Aran e con le lavorazioni NoiPA già avviate per gli stipendi di aprile, iniziano a delinearsi tempistiche più concrete su aumenti e arretrati. Ma attenzione: tra firma e soldi in busta paga, il passaggio non sarà immediato. Il punto decisivo, però, è cosa succede dopo. NoiPA ha da poco avviatmo l'emissione ordinaria degli stipendi previsti nel mese diaprile: una macchina complessa che dimostra come ogni variazione richieda settimane di lavorazione prima di diventare effettiva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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